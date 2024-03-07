Массовый женский забег пройдет в Краснодаре в честь 8 Марта

Старт забега — в 9:00 на улице Красной, 3, напротив Арбитражного суда. Маршрут пройдет по кругу через Екатерининский сквер.

Для проведения забега 8 марта ограничат движение транспорта с 6:00 до окончания мероприятия на улицах Красной от Советской до Постовой, на улице Пушкина от Красноармейской до Рашпилевской. С 20:007 марта участки освободят от припаркованных машин.

Стартовый пакет будут выдавать участницам 7 марта до 20:00 и 8 марта с 8:00 до 8:50. В него входят юбка-пачка, именной стартовый номер и медаль-кулон.

Также на мероприятии девушек ждут угощения, кофе, интерактивные развлечения и фотозоны с профессиональными фотографами.

Кроме того, выберут 10 победительниц в номинациях мисс Beauty Run, самый красивый костюм, самая красивая прическа, самый красивый макияж, самый красивый бег, мисс улыбка, мама и дочка, самый преданный болельщик, мини-мисс, миссис очарование.

Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте.

В краевой столице женский забег проходит четвертый раз. В прошлом году в нем приняли участие около 600 девушек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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