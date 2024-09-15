Массовый 25-километровый велозаезд пройдет 15 сентября в Краснодаре

Велосипедистов приглашают присоединиться к заезду по вечернему городу. Маршрут завершится в Юбилейном микрорайоне.

Сбор всех желающих по традиции на Пушкинской площади в 20:00. Старт назначен на 21:00.

После чего колонна отправится через реку Кубань, а возвращаться будет по Яблоновскому мосту в ЮМР.

«При себе иметь исправный велосипед, освещение и хорошее настроение», — говорится в сообществе «ВелоРайд».

С правилами участия велосипедисты могут ознакомиться здесь.

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