Массовый 25-километровый велозаезд пройдет 15 сентября в Краснодаре
Спорт
15.09.2024 14:27
Велосипедистов приглашают присоединиться к заезду по вечернему городу. Маршрут завершится в Юбилейном микрорайоне.
Сбор всех желающих по традиции на Пушкинской площади в 20:00. Старт назначен на 21:00.
После чего колонна отправится через реку Кубань, а возвращаться будет по Яблоновскому мосту в ЮМР.
«При себе иметь исправный велосипед, освещение и хорошее настроение», — говорится в сообществе «ВелоРайд».
С правилами участия велосипедисты могут ознакомиться здесь.
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