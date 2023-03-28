Массовую вырубку краснокнижного можжевельника выявили в Геленджике
Происшествия
28.03.2023 18:16
Деревья незаконно вырубали в Геленджикском лесничестве в районе поселка Кабардинка.
Информация о вырубке поступила в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Организовали проверку, начали сбор доказательств и фиксацию выявленных фактов, а также поиск злоумышленников.
Сейчас министерство природных ресурсов Краснодарского края подсчитывает ущерб. Ход и результаты проверки находятся под особым контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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