Массовую вырубку краснокнижного можжевельника выявили в Геленджике

Деревья незаконно вырубали в Геленджикском лесничестве в районе поселка Кабардинка.

Информация о вырубке поступила в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Организовали проверку, начали сбор доказательств и фиксацию выявленных фактов, а также поиск злоумышленников.

Сейчас министерство природных ресурсов Краснодарского края подсчитывает ущерб. Ход и результаты проверки находятся под особым контролем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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