Массовую гибель животных выявили в частном приюте под Ростовом-на-Дону

Множество погибших кошек, собак, енотов, лис и птиц обнаружили зооволонтеры в одном из частных приютов в Аксайском районе.

Волонтеры решили проверить приют, так как хозяйка, по их словам, вела себя подозрительно — продолжительное время никого не пускала на территорию. Приехав на место, волонтеры сразу вызвали полицию.

«Мы обнаружили огромное количество погибших. Их больше трехсот: кошки, собаки, еноты, лисы, птицы, белки. Сколько точно, невозможно посчитать. Кто-то умер на днях, кто-то уже давно. А выжившие не ходили, а ползали из-за переломов или худобы», — цитирует зооволонтера Алену Кравцову «КП»-Ростов-на-Дону».

Также в приюте удалось обнаружить выживших — около двух десятков собак и несколько кошек. Многие, по словам волонтера, находятся в критическом состоянии.

Волонтер также рассказала, что прибывшая на место хозяйка приюта объяснила произошедшее «глубоким личным кризисом» — летом у нее заболела мать.

При этом приют активно принимал новых животных. Более 150 собак поступило только из Астрахани. По словам волонтеров, проблем с обеспечением у приюта не было — на счет поступали деньги, добровольцы передавали корм для животных.

Выживших животных отвезли в ветклиники, но прогнозы ветеринаров осторожны — кошки и собаки сильно истощены, а у некоторых есть травмы.

Одну из собак породы московская сторожевая забрал домой ее бывший хозяин. Ранее он отдал собаку, потому что из-за своей тяжелой болезни больше не мог о ней заботиться. Узнав, что случилось в приюте, он приехал и нашел пса изможденным, прикованным на две цепи. Несмотря на свое состояние, мужчина забрал собаку домой.

Сейчас МВД по Аксайскому проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Также проверку организовала прокуратура Ростовской области.

