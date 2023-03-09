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Массового повышения цен на летний отдых в Сочи в этом году не ожидается

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovogo-povysheniya-tsen-na-letnij-otdyh-v-sochi-v-etom-godu-ne-ozhidaetsya
Массового повышения цен на летний отдых в Сочи в этом году не ожидается
Фото пресс-службы администрации Сочи

О том, что повышение цен на отдых летом 2023 года будет носить «точечный» характер сообщили 9 марта в администрации города-курорта.

Власти Сочи отметили, что рост цен связан исключительно с сезонными колебаниями. Массового повышения цен на отдых летом 2023 года не ожидается.

«Анализ динамики ценовой политики по объектам различных сегментов в летнем сезоне 2023 отображает, что рост цен имеется, тем не менее, он носит «точечный» характер и связан только с сезонным колебанием цен», — сообщили в администрации Сочи.

В Сочи действует программа раннего бронирования санаторно-курортных путевок со скидками от 10 до 20%.

Срок пребывания отдыхающих в санаториях и пансионатах с лечением остается на уровне прошлого года и составляет порядка 12 дней. Отмечается, что в ряд санаториев и пансионатов с лечением зафиксировали рост бронирований на май. Он составляет порядка 5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

«Высокий уровень бронирования отмечается в том числе и на летний период, например, на пиковые месяцы (июль, август) в ряде санаториев и пансионатов с лечением процент бронирования уже сейчас достигает 80%», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Сочи ТАСС.

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