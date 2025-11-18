Массовое ДТП с КамАЗом произошло на трассе под Краснодаром, есть погибший

Смертельное ДТП произошло 18 ноября около 11:15 на 25 км федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский.

В полицию поступило сообщение о том, что вблизи поселка Энем произошла массовая авария. Прибывшие на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установили, что столкнулись три автомобиля: «Лада Гранта», Volkswagen и КамАЗ.

В результате аварии от полученных повреждений погиб пассажир отечественной легковушки. Им оказался 52-летний житель Краснодара. Еще двоих человек — водители «Лады» и Volkswagen — госпитализировали в больницу с различными травмами.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

