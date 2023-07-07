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Массовая драка с поножовщиной произошла во дворе многоэтажки в Краснодаре, есть пострадавший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-draka-s-ponozhovshhinoj-proizoshla-vo-dvore-mnogoetazhki-v-krasnodare-est-postradavshij
Массовая драка с поножовщиной произошла во дворе многоэтажки в Краснодаре, есть пострадавший
Фото t.me/tk_krd

По словам местных жителей, массовая драка произошла ночью 7 июля в ЖК «Панорама».

В соцсетях опубликовали видеозапись с места произошедшего. Автор видео рассказал о том, что группа мужчин напала на местного жителя, его ранили. На месте бросили нож и пистолет.

В полиции Краснодара сообщили о том, что, по предварительным данным, в конфликте участвовали 6 мужчин.

«В результате потасовки один из участников инцидента в бессознательном состоянии был госпитализирован в медучреждение с двумя резаными ранами в области бедра и шеи в затылочной области. Пострадавшему 27 лет. С места происшествия изъяты пневматический пистолет и складной нож, а также серебряный браслет», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту произошедшего, устанавливают личности всех участников конфликта.

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