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Массовая драка произошла на базе отдыха под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-draka-proizoshla-na-baze-otdyha-pod-krasnodarom
Массовая драка произошла на базе отдыха под Краснодаром
Фото t.me/krasnodarkray1

По данным соцсетей, инцидент произошел вечером 30 сентября на одной из баз отдыха в хуторе Ленина.

Драка попала на камеру видеонаблюдения. На кадрах запечатлено, как один из нападавших бьет в лицо мужчину, тот падает. На помощь ему бежит его приятель, но также получает удар кулаком в лицо и падает.

Один из пострадавших обратился в полицию.

«В полицию с заявлением обратился один из участников конфликта. Он сообщил, что ему причинили ушиб в районе глаза. По словам пострадавшего, он увидел, как его знакомого избивают, и подбежал узнать, что происходит, после чего получил удар по голове. Другие участники конфликта в полицию с заявлениями не обращались», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Краснодару в Telegram.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности всех участников инцидента.

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