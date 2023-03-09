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Массовая драка и взрыв: пять человек пострадали в конфликте в кафе на Ставрополье

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-draka-i-vzryv-pyat-chelovek-postradali-v-konflikte-v-kafe-na-stavropole
Массовая драка и взрыв: пять человек пострадали в конфликте в кафе на Ставрополье
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Инцидент произошел 9 марта около 5:00 в одном из кафе в районе автовокзала города Изобильного.

По словам очевидцев, там произошла массовая драка, а потом один из посетителей взорвал гранату.

«По предварительным данным, в одном из заведений произошел конфликт на бытовой почве, после чего один из участников использовал взрывное устройство. По данным минздрава СК, пострадали пять человек, сейчас они находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает», — написал и о. главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов в Telegram.

Он также сообщил, что полиция уже установила личности участников конфликта.

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