Массовая авария с участием 4 машин произошла на трассе «Кавказ» под Армавиром

ДТП с участием четырех легковушек произошло 16 августа в районе 166-километра федеральной трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Palisade, который по инерции столкнулся с Kia Sorento, а затем съехал с дороги и врезался в дерево. Kia в этот момент по инерции зацепил ВАЗ-2114.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Palisade.Сс травмами его госпитализировали в горбольницу Армавира. Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру в Telegram.

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