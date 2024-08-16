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Массовая авария с участием 4 машин произошла на трассе «Кавказ» под Армавиром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/massovaya-avariya-s-uchastiem-4-mashin-proizoshla-na-trasse-kavkaz-pod-armavirom?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Массовая авария с участием 4 машин произошла на трассе «Кавказ» под Армавиром
Фото t.me/armavir_23_mvd

ДТП с участием четырех легковушек произошло 16 августа в районе 166-километра федеральной трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Hyundai Palisade, который по инерции столкнулся с Kia Sorento, а затем съехал с дороги и врезался в дерево. Kia в этот момент по инерции зацепил ВАЗ-2114.

В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Palisade.Сс травмами его госпитализировали в горбольницу Армавира. Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает пресс-служба ОМВД России по Армавиру в Telegram.

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