Масштабный лесной пожар произошел в Сочи

Сообщение о возгорании на улице Верхнеизвестинской в Адлерском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 25 марта в 19:12.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что загорелась растительность на полосе длинной 300 м. В 20:19 пожар локализовали, в 20:21 ликвидировали открытое горение.

К ликвидации пожара привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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