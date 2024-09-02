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Масштабную реконструкцию чайных плантаций проведут в Сочи

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/masshtabnuyu-rekonstruktsiyu-chajnyh-plantatsij-provedut-v-sochi
Масштабную реконструкцию чайных плантаций проведут в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

На курорте планируется реконструкция чайных плантаций площадью 350 га.

По оценкам специалистов, постепенная реконструкция может занять от трех до семи лет.

«На площади более 350 га проводится постепенная реконструкция с последующим переводом в листосборные площади. Сроки восстановления составляют от трех до семи лет после начала реконструкции в зависимости от состояния конкретных чайных плантаций и при наличии финансирования», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Сообщается также, что производством чая в регионе занимаются шесть организаций. Это «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», ООО «ТД Холдинг» и несколько субъектов малого предпринимательства. Все они находятся на территории Сочи.

Общая площадь земель, на которых можно выращивать чай, на Черноморском побережье Кубани составляет 1,2 тыс. га. Эксплуатируются в настоящее время 406,1 га, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», собственный бренд чая планируют создать в Туапсинском районе.

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