Масштабную реконструкцию чайных плантаций проведут в Сочи

На курорте планируется реконструкция чайных плантаций площадью 350 га.

По оценкам специалистов, постепенная реконструкция может занять от трех до семи лет.

«На площади более 350 га проводится постепенная реконструкция с последующим переводом в листосборные площади. Сроки восстановления составляют от трех до семи лет после начала реконструкции в зависимости от состояния конкретных чайных плантаций и при наличии финансирования», — сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Сообщается также, что производством чая в регионе занимаются шесть организаций. Это «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», ООО «ТД Холдинг» и несколько субъектов малого предпринимательства. Все они находятся на территории Сочи.

Общая площадь земель, на которых можно выращивать чай, на Черноморском побережье Кубани составляет 1,2 тыс. га. Эксплуатируются в настоящее время 406,1 га, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», собственный бренд чая планируют создать в Туапсинском районе.