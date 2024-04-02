Масштабное граффити появилось на трамвайном узле возле КубГТУ в Краснодаре

Речь идет о модернизированном трамвайном узле в начале улицы Московской.

Художники из местной команды Stena Club уже завершили работу над масштабным граффити, на котором изображены старинный вагон и городские пейзажи Екатеринодара по мотивам истории развития трамвайного движения в городе.

«Тема была выбрана неслучайно, ведь именно в этом узле буквально сплелась история развития трамвая в городе», — говорится в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».

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