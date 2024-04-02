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Масштабное граффити появилось на трамвайном узле возле КубГТУ в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/masshtabnoe-graffiti-poyavilos-na-tramvajnom-uzle-vozle-kubgtu-v-krasnodare
Масштабное граффити появилось на трамвайном узле возле КубГТУ в Краснодаре
Фото сообщества "Новый трамвай Краснодара"

Речь идет о модернизированном трамвайном узле в начале улицы Московской.

Художники из местной команды Stena Club уже завершили работу над масштабным граффити, на котором изображены старинный вагон и городские пейзажи Екатеринодара по мотивам истории развития трамвайного движения в городе.

«Тема была выбрана неслучайно, ведь именно в этом узле буквально сплелась история развития трамвая в городе», — говорится в Telegram-канале «Новый трамвай Краснодара».

Читайте также: перед 3 сентября в Краснодаре вернули граффити с Михаилом Шуфутинским. Рядом с изображением певца появилась надпись «Шуфик жив» и строчки из его ставшего легендарным трека «3 сентября».

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