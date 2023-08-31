Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Я календарь переверну»: перед 3 сентября в Краснодаре вернули граффити с Михаилом Шуфутинским

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ya-kalendar-perevernu-pered-3-sentyabrya-v-krasnodare-vernuli-graffiti-s-mihailom-shufutinskim
«Я календарь переверну»: перед 3 сентября в Краснодаре вернули граффити с Михаилом Шуфутинским
Фото из соцсетей

Стрит-арт с известным исполнителем шансона был на заборе в районе пересечения улиц Советской и Кубанской набережной. Однако он исчез в начале августа.

Вечером 31 августа жители Краснодара рассказали в соцсетях, что граффити с Михаилом Шуфутинским вернулось на прежнее место.

Рядом с изображением певца появилась надпись «Шуфик жив» и строчки из его ставшего легендарным трека «3 сентября».

Михаил Шуфутинский — заслуженный артист РФ, лауреат премий «Шансон года». Является исполнителем хитов: «3 сентября», «Еврейский портной», «Левый берег Дона», «Пальма де Майорка», «Марджанджа» и других.

Читайте также: в центре Краснодара появилось граффити с Виктором Цоем. Легендарного рок-музыканта изобразили на заборе на улице Чапаева в районе краснодарского Арбата рядом с граффити Децла и Василия Чапаева.

Статьи
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Когда можно отказаться от биометрии: нужно ли спешить в МФЦ?
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Топ-7 продуктов для набора мышечной массы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Простейший рецепт пельменей плюс как готовить равиоли, маульташен и кундюмы
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Белые подошвы, замша и кожа: как правильно чистить обувь
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Что ждет организм при отказе от молочных продуктов?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях