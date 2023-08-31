«Я календарь переверну»: перед 3 сентября в Краснодаре вернули граффити с Михаилом Шуфутинским
Стрит-арт с известным исполнителем шансона был на заборе в районе пересечения улиц Советской и Кубанской набережной. Однако он исчез в начале августа.
Вечером 31 августа жители Краснодара рассказали в соцсетях, что граффити с Михаилом Шуфутинским вернулось на прежнее место.
Рядом с изображением певца появилась надпись «Шуфик жив» и строчки из его ставшего легендарным трека «3 сентября».
Михаил Шуфутинский — заслуженный артист РФ, лауреат премий «Шансон года». Является исполнителем хитов: «3 сентября», «Еврейский портной», «Левый берег Дона», «Пальма де Майорка», «Марджанджа» и других.
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