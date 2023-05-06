Масштабная реорганизация дорожного движения планируется в Краснодаре

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара приняли решение ввести ряд изменений в организации дородного движения. В частности, с 7 мая запретят разворот на пересечении улиц Мачуги и Благоева.

По пути в аэропорт, будет запрещен разворот на пересечении с улицей Благоева. Помимо этого реорганизации подвергнется движение еще на семи участках.

Сообщается, что изменится приоритет движения на пересечении улиц Дзержинского и Кореновской. Пешеходный переход на улице Постовой в районе межвузовской поликлиники уберут. Будет ликвидирован левый поворот на пересечении Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы.

Также изменится направление движения по полосам по улице Березанской на пересечении с Северной и по Ростовскому Шоссе на пересечении с Офицерской.

На улице Бабушкина и улице 1-я Линия на участке от Академика Трубилина до улицы 1-я Линия организуют одностороннее движение.

На пересечении Ставропольской и Кубанской, а также Лизы Чайкиной и Сормовской нанесут «вафельную» дорожную разметку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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