Масштабная конференция на базе компании «Генезис» прошла на Кубани

Использование гуминовых удобрений в сельском хозяйстве обсудили в станице Ярославской Мостовского района. Масштабная конференция на базе одного из производств собрала более 150 участников из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Повышение урожайности и забота об окружающей среде. Это главные критерии при производстве органических удобрений. Применение препаратов на основе гуминовых и фульвовых кислот стало темой международной конференции на базе завода новосибирской компании «Генезис», который был открыт в мае этого года. Специалисты научно-производственного предприятия рассказали об уникальной технологии применения препарата «Реликт. Органикс» — комплекса гуминовых и фульвовых кислот для повышения урожайности сельхозкультур в сложных климатических условиях без ущерба для почвы. Этой продукцией интересуются как российские компании агросектора, так и зарубежного бизнеса из Африки и Саудовской Аравии.

«Основная цель — это повышение урожайности и экологизации почв. Мы хотим, чтобы после нас будущее поколение жило с правильными продуктами питания, чтобы после нас что-то оставалось. Мы хотим развивать и внедрять эти технологии в жизнь», — отмечает генеральный директор НПП «Генезис» Евгений Бинюков.

Кубань для проведения конференции выбрана не случайно. Регион славится своими собственными посевными площадями и тепличными хозяйствами. Поэтому все разработки применяют на практике. Как отметили на конференции российские партнеры компании, повышение урожайности от применения ее продукции вырастает на 10-30%, а качество продукции соответствует самым высоким стандартам. Ущерб для последующего использования почвы сводится к минимальному или вообще исключен.

«Агроном должен быть в первую очередь технологом, не просто статистом, а технологом. Он, глядя на растение, должен чувствовать, в какой фазе развития, что необходимо растению, и в тот или иной момент применять данный препарат», — рассказывает профессор Донского аграрного университета Николай Зеленский.

Обменяться опытом на конференции в Мостовский район съехались более 150 участников из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В завершении встречи делегаты посетили клубничные поля, где уже применяется уникальная технология гуминовых удобрений от сибирских ученых.

