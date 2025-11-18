Краснодар вошел в число лидеров по числу агротехнологических классов в ЮФО

В 7 регионах Южного федерального округа создано 98 агротехнологических классов в школах. Лидерами по их количеству стали Краснодар и Волгоград.

По словам директора Научного центра изучения проблем сельских территорий при Минсельхозе РФ Анны Корпен, в России около 21 тыс. сельских школ. До 2030 года в 3,6 тыс. из них планируют создать агротехклассы.

«В 2025 году ряд регионов юга вступили в эту работу, но не все. Пока процент по РФ не такой большой. Всего по России у нас в этом году создано порядка 1 тыс. классов, из них 98 — в ЮФО. Лидеры у нас здесь — Волгоград и Краснодар, всем остальным тоже стоит подтягиваться и набирать обороты», — отметила Корпен.

Она пояснила, что задача таких классов — упростить переход с одной ступени образования на другую. До 2030 года в 11 регионах ЮФО планируют создать более 1,4 тыс. агротехнологических классов. При этом будет предоставлена господдержка на капремонт и оснащение классов, а также на стимулирующие выплаты и повышение квалификации учителей, сообщает «РБК Краснодар».

