Машины по рекомендованной автозаводами цене могут начать продавать в России

Законопроект, который обязывает дилеров продавать машины по рекомендованной производителем стоимости, уже внесли в Госдуму РФ.

Сейчас каждый салон имеет право устанавливать необходимую ему цену. Кроме того, в салонах вынуждают клиентов приобретать автомобиль вместе с дополнительным оборудованием.

Автоэксперт и юрист Игорь Стеблинов рассказал, что законопроект направлен на ограничение завышения цен дилерами, которые в течение последних 5–7 лет продавали машины по необоснованным расценкам.

Кроме того, согласно законопроекту, дилер сможет предложить клиенту дополнительное оборудование только после покупки им автомобиля и передачи права собственности.

«Допоборудование на непроданные машины не будут ставить заранее. Для обычных людей это может сделать покупку новых машин выгоднее, потому что реальные цены от рекомендованных сейчас отличаются на сотни тысяч, а то и на миллионы», — цитируют Стеблинова «Аргументы и факты».

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