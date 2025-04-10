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Машину с контрафактным сигаретами в колесах остановили в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashinu-s-kontrafaktnym-sigaretami-v-kolesah-ostanovili-v-sochi
Машину с контрафактным сигаретами в колесах остановили в Сочи
Машину с контрафактным сигаретами в колесах остановили в Сочи

Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили на российско-абхазской границе.

Конфигурация покрышек показалась таможенникам подозрительной, а водитель вел себя нервно. Выяснилось, что в каждом колесе оказалось по 200 пачек сигарет.

Табачные изделия родом из Евросоюза оказались без обязательной маркировки и акцизных марок. Контрабанду и машину изъяли, перевозчика могут привлечь к ответственности.

Читайте также: рекордную для легковушки партию контрабандных сигарет изъяли таможенники в Сочи.

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