Рекордную для легковушки партию контрабандных сигарет изъяли таможенники в Сочи

Крупную партию контрабандных сигарет обнаружили на российско-абхазской границе. Таможенники в Адлере вместе с пограничниками остановили автомобиль Mitsubishi Lancer, прибывший из Абхазии.

Водитель транспортного средства не заявил о наличии товаров, подлежащих обязательному декларированию или запрещенных к перемещению через границу ЕАЭС. Однако в результате проверки в машине нашли несколько тайников с табачной продукцией.

Блоки с сигаретами злоумышленник спрятал в переднем бампере автомобиля и под обшивкой дверей. Другую часть обнаружили под обшивкой крышки багажника. Всего после демонтажа из мест сокрытия извлекли 1 тыс. 540 пачек (30 тыс. 800 штук) сигарет.

Контрабандные сигареты и использованный для незаконной перевозки автомобиль изъяли. По результатам экспертизы и установления стоимости всей партии товара будет решаться вопрос о привлечении нарушителя к ответственности. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

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