Машину подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле» перехватили под Брянском

В Брянской области задержан белый Renault Symbol, направлявшийся в сторону госграницы. Предположительно, в нем находились люди, причастные к теракту в «Крокус Сити Холле».

Уточняется, что автомобиль задержали в Навлинском районе, в нескольких десятках километров от границы с Украиной.

По сообщениям федеральных Telegram-каналов, в ходе задержания произошла перестрелка. Двоим подозреваемым удалось скрыться, еще двоих задержали. Предположительно, задержанные являются гражданами Таджикистана. Официальная информация от правоохранительных органов пока не поступала. После остановки двое сразу бросились в бега, двоих задержали и допрашивают.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района.

«Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба, машина перевернулась. Один террорист был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков примерно в 3.50 был обнаружен и задержан второй подозреваемый. Розыск остальных продолжается. К операции подключены все силовые ведомства. В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана», — написал Хинштейн в Telegram.

Также в сети распространяются фотографии ориентировок, которые были разосланы МВД во все отделы полиции в ЦФО. Сообщается, что объявленные в розыск подозреваемые могут иметь при себе огнестрельное оружие и боеприпасы. Все упомянутые в ориентировке лица — граждане Таджикистана. Они были зарегистрированы в Ярославской, Ивановской и Самарской областях.

При этом в МИД Таджикистана заявили о «множестве вбросов» по теракту в «Крокусе» и призвали не распространять непроверенные данные, сообщает «РИА Новости». Душанбе не получал от властей России подтверждения о циркулирующей фейковой информации по поводу причастности граждан Таджикистана к теракту.

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