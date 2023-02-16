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Машиностроителям Кубани компенсируют скидки на выпускаемую продукцию

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashinostroitelyam-kubani-kompensiruyut-skidki-na-vypuskaemuyu-produktsiyu
Машиностроителям Кубани компенсируют скидки на выпускаемую продукцию
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Поддержку из федерального бюджета в 2023 году предоставят семи производителям пищевого оборудования Краснодарского края. Отбор проводил Минпромторг России.

В список получателей субсидии попали Кропоткинский завод монтажных и специальных строительных приспособлений, компании «Промстройкомплект» и «АгроМельТранс» Кавказского района, «Рест Металл» и «Элеваторстройдеталь» из Краснодара, «Техноиндустрия» из Кореновского района и научно-производственное предприятие «АгроМашРегион» Гулькевичского района. Выпускаемое ими оборудование можно приобрести со скидкой 15% в рамках реализуемой меры поддержки. Ее объем составит 147,6 млн рублей.

По словам руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько, предприятия активно пользуются федеральными мерами господдержки. Кубанские производители в 2022 году получили из федерального бюджета более 2,5 млрд рублей на реализацию выпускаемого оборудования со скидками. Также 160 млн рублей предоставили машиностроителям в рамках госпрограммы развития краевой промышленности. Благодаря этому предприятия пополнили фонды, нарастили мощности и вывели на рынок новую продукцию.

В Краснодарском крае работает более 40 компаний, выпускающих технику и оборудование для предприятий пищевой промышленности, санаторно-курортного комплекса и общественного питания, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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