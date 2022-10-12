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Машинисты грузового поезда рассказали о произошедшем на Крымском мосту ЧП

Происшествия
12.10.2022 16:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashinisty-gruzovogo-poezda-rasskazali-o-proizoshedshem-na-krymskom-mostu-chp
Машинисты грузового поезда рассказали о произошедшем на Крымском мосту ЧП
Фото t.me/crimea_rw

После взрыва грузовика 8 октября загорелись цистерны с топливом в хвосте грузового поезда, следующего по Крымскому мосту.

В составе локомотивной бригады поезда были машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин локомотивной бригады Керченского участка Джанкойского локомотивного депо. Оба железнодорожника — жители Керчи, каждый их них более 15 лет работают на Крымской железной дороге. В 5:40 они отправились с грузовым поездом со станции Тамань-Пассажирская. Взрыв на мосту прогремел через 25 минут.

«Это была обычная рабочая поездка, ничего не предвещало беды. Когда подъезжали к аркам Крымского моста, услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло — наш тепловоз аж «подпрыгнул», свет на мосту тут же погас. Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда. Надо было действовать. Если честно, в тот момент о себе вообще не думали, главное в голове — ликвидировать, потушить, не дать распространиться огню», — рассказал о случившемся Юрий Квашнин.

Машинист остался в кабине, чтобы контролировать приборы и управлять тормозами. А помощник, согласно инструкции, вышел на путь, чтобы визуально оценить повреждения. Помощник доложил машинисту о том, что часть состава можно спасти, после чего было принято решение отцепить горящие цистерны. Всего в поезде было 59 вагонов. Локомотивной бригаде оперативно удалось отцепить 25 цистерн.

Вес поезда составлял около 4 тыс. т. Если бы не четкие профессиональные действия локомотивной бригады, последствия могли быть трагичнее. Железнодорожники понимали, что нужно не только вывести уцелевшую часть поезда на безопасное расстояние, но и закрепить горящие цистерны с топливом, чтобы они не укатились с моста в направлении Тамани.

«Мы понимали, что надо отводить целые цистерны, иначе была бы картина пострашнее. Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки все-таки тяжелые. Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали. Нам понадобилось на это 10 минут», — сказал Виктор Прошин.

Машинисту и его помощнику оперативно удалось отцепить горящие цистерны, а неповрежденный поезд вывести на станцию Керчь, сообщает Telegram-канал Крымской железной дороги.

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