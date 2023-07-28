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Машиниста подъемного крана убило током при подъеме к рабочему месту в Армавире

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashinista-podemnogo-krana-ubilo-tokom-pri-podeme-k-rabochemu-mestu-v-armavire
Машиниста подъемного крана убило током при подъеме к рабочему месту в Армавире
Фото «Кубань 24»

Смертельное происшествие случилось 27 июля около 20:00 на пересечении улиц Розы Люксембург и Горького.

Молодой человек, 23-летний житель Армавира, находился в корзине подъемного крана, когда его ударило током. Медики скорой помощи не смогли реанимировать пострадавшего.

«Сотрудники межрайонного следственного отдела Армавира выясняют обстоятельства гибели 23-летнего местного жителя. Проводится доследственная проверка. «По ее результатам будет вынесено процессуальное решение», — цитирует старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анну Пушкину газета «Город Армавир».

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