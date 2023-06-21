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Машина упала с моста в Апшеронском районе, пострадали два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-upala-s-mosta-v-apsheronskom-rajone-postradali-dva-cheloveka
Машина упала с моста в Апшеронском районе, пострадали два человека
Фото газеты "Апшеронский рабочий"

ДТП произошло 21 июня около 11:00 на улице Подлесной в станице Лесогорской.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ТагАЗ» превысил скорость и не справился с управлением, переезжая по мосту через реку. Машина съехала с моста и упала.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка, их госпитализировали, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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