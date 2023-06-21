Машина упала с моста в Апшеронском районе, пострадали два человека

ДТП произошло 21 июня около 11:00 на улице Подлесной в станице Лесогорской.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ТагАЗ» превысил скорость и не справился с управлением, переезжая по мосту через реку. Машина съехала с моста и упала.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка, их госпитализировали, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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