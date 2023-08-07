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Машина скорой помощи влетела в иномарку в центре Краснодара, есть пострадавшие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-skoroj-pomoshhi-vletela-v-inomarku-v-tsentre-krasnodara-est-postradavshie
Машина скорой помощи влетела в иномарку в центре Краснодара, есть пострадавшие

Авария произошла вечером 7 августа на пересечении улиц Коммунаров и Гаврилова.

По предварительным данным, водитель машины скорой помощи ехал по улице Гаврилова по встречной полосе с включенными проблесковыми маячками и врезался в автомобиль Kia Rio.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки. Госавтоинспекторы проверяют все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: водитель «семерки» погиб, столкнувшись с иномаркой на встречке в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 7 августа в 17:50 на 12 км автодороги Темрюк — Фонталовская.

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