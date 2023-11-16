Машина скорой помощи с пациентом протаранила внедорожник в Сочи

Серьезная авария произошла утром 16 ноября на улице Пластунской.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля скорой помощи выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Mitsubishi. В результате ДТП пассажир скорой и два медработника получили ссадины и ушибы.

В отношении водителя скорой завели административное дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Ему грозит лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет и штраф от 10 до 25 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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