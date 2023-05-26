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Машина «скорой помощи» перевернулась в ДТП на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-skoroj-pomoshhi-perevernulas-v-dtp-na-kubani
Машина «скорой помощи» перевернулась в ДТП на Кубани
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла 26 мая на пересечении улиц Мира и 40 лет ВЛКСМ в Белореченске.

По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» на регулируемом перекрестке не пропустил машину «скорой помощи», которая ехала с включенными звуковыми и световыми сигналами.

В результате ДТП пострадавших нет. В легковушке находился ребенок, медики его осмотрели и не выявили травм, в лечении ребенок не нуждается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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