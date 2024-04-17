Машина скорой помощи и иномарка столкнулись на перекрестке в Краснодаре

Авария произошла 17 апреля около 15:00 на пересечении улиц Леваневского и Чапаева.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На видеозаписи видно, что столкнулись легковушка и машина скорой помощи. «Скорая» после столкновения выехала на тротуар и врезалась в столб.

«По предварительным данным, автомобиль марки Skoda ехал по улице Леваневского, а машина скорой помощи ехала по улице Чапаева. Оба водителя утверждают, что ехали на разрешающий сигнал светофора. Водитель «скорой» сообщил, что ехал с включенными специальными звуковыми сигналами и проблесковым маячком. В результате ДТП никто не пострадал, пациентов в машине скорой помощи не было», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП назначено административное расследование, в ходе которого будет установлен виновник аварии.

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