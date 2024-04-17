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Большегруз влетел в легковушку и «Газель» в Краснодаре, два человека пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolshegruz-vletel-v-legkovushku-i-gazel-v-krasnodare-dva-cheloveka-postradali?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Большегруз влетел в легковушку и «Газель» в Краснодаре, два человека пострадали
Фото t.me/krasnodarkray1

Авария произошла 17 апреля около 11:30 на подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» в сторону Краснодара.

По предварительным данным, 35-летний житель станицы Староминской ехал за рулем грузового автомобиля Scania с полуприцепом. Он врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль Daewoo, который, в свою очередь, врезался в «Газель».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки, 19-летние девушки, их доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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