Большегруз влетел в легковушку и «Газель» в Краснодаре, два человека пострадали

Авария произошла 17 апреля около 11:30 на подъездной дороге от трассы М-4 «Дон» в сторону Краснодара.

По предварительным данным, 35-летний житель станицы Староминской ехал за рулем грузового автомобиля Scania с полуприцепом. Он врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль Daewoo, который, в свою очередь, врезался в «Газель».

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки, 19-летние девушки, их доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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