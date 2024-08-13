Машина сгорела ночью на улице Московской в Краснодаре

Пожар произошел ночью 13 августа на площади около 6 кв. м.

Огонь быстро охватил кабину автомобиля, была опасность распространения пламени на рядом стоящие гаражи. Однако этого не допустили прибывшие на место пожарные. Пламя потушили. Теперь предстоит выяснить причину пожара.

В 00:42 к месту вызова были направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Спасателям понадобилось около 5 минут, чтобы полностью ликвидировать последствия пожара. К тушению автомобиля от МЧС России привлекли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

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