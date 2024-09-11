Машина сбила школьницу около автобусной остановки в Краснодарском крае
Происшествия
11.09.2024 14:31
Авария произошла 11 сентября в 7:50 в Усть-Лабинске.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил 14-летнюю школьницу, которая шла на автобусную остановку, чтобы поехать в школу, и переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила ушибы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.
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