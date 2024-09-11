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Машина сбила школьницу около автобусной остановки в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-sbila-shkolnitsu-okolo-avtobusnoj-ostanovki-v-krasnodarskom-krae
Машина сбила школьницу около автобусной остановки в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123ustlab

Авария произошла 11 сентября в 7:50 в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Jetta не пропустил 14-летнюю школьницу, которая шла на автобусную остановку, чтобы поехать в школу, и переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка получила ушибы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Усть-Лабинского района в Telegram.

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