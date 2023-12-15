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Машина сбила насмерть женщину, перебегавшую трассу в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashina-sbila-nasmert-zhenshhinu-perebegavshuyu-trassu-v-sochi
Машина сбила насмерть женщину, перебегавшую трассу в Сочи
Фото t.me/gibddsochi/8057

Смертельная авария произошла 15 декабря в 7:15 на 167-м километре федеральной трассы Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Ford наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. При этом надземный пешеходный переход был в зоне видимости. В результате ДТП женщина погибла на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД в целях безопасности регулируют движение на месте происшествия, сообщает Госавтоинспекция Сочи в Telegram.

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