Машина с туристами скатилась с дороги и зависла на склоне над ручьем в Сочи

Инцидент произошел 30 марта на улице Глазунова в Хостинском районе курорта.

По предварительным данным, автомобиль Lada Granta, в котором ехали три человека, заглох на крутом подъеме. В результате машина скатилась с дороги и зависла на крутом склоне над ручьем. Двое пассажиров смогли выбраться из автомобиля самостоятельно, а женщине-водителю потребовалась помощь спасателей, так как дверь с ее стороны оказалась зажата.

Спасатели Хостинского подразделения прибыли на место происшествия и при помощи альпинистского снаряжения зафиксировали машину на склоне, а затем через окно достали женщину-водителя. Она рассказала о том, что все время от страха держала нажатой педаль тормоза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

В машине находились туристы из Калужской области, по навигатору они ехали на экскурсию в Воронцовскую пещеру. Медпомощь никому не потребовалась.

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