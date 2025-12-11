Маршруты трех троллейбусов изменили из-за технеисправности в центре Краснодара

Техническую неисправность зафиксировали около 7:00 11 декабря на пересечении улиц Октябрьской и Володи Головатого в краевой столице.

Из-за поломки временно изменено движение троллейбусов № 6, 10 и 12, сообщили в Telegram-канале МУП «КТТУ».

По маршруту № 6 троллейбусы следуют от улицы Герцена по улицам Тургенева и Кубанская набережная до конечной остановки «Ж/д вокзал Краснодар-I».

Троллейбусы № 10 следуют от троллейбусного депо № 1 по улицам Тургенева и Северной до стадиона «Кубань».

По маршруту № 12 общественный транспорт едет от улицы Ставропольской на ж/д вокзал, а от стадиона «Кубань» — по Северным мостам на улицу Благоева.

Жителей просят быть внимательными и планировать путь на работу с учетом корректировок в маршрутах.

