Маршруты двух трамваев изменятся на два вечера в Краснодаре

В Краснодаре на пересечении улиц Коммунаров и Комсомольской ремонтируют трамвайные пути.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара, в связи с этим в вечернее время 14 и 15 апреля изменятся маршруты трамваев № 2 и 4.

Последние трамваи по маршруту № 2 14 апреля отправятся от улицы Декабристов в 21:01, а от улицы Индустриальной — в 21:44. Трамваи маршрута № 4 отправятся из Комсомольского микрорайона в 20:37, а от улицы Индустриальной — в 21:39.

После 22:00 трамваи № 2 будут следовать от улицы Декабристов на Коммунаров, затем до через улицу Гоголя на ж/д вокзал Краснодар 1. Маршрут № 4 из Комсомольского пойдет через улицы Гоголя и Коммунаров до кольца по улице Колхозной.

На следующий день 15 апреля последний трамвай № 2 от улицы Декабристов отъедет в 21:36. От улицы Индустриальной — в 22:20. Трамвай маршрута № 4 из Комсомольского отправится в 21:19. От улицы Индустриальной — в 22:19. После 22:00 трамваи № 2 будут следовать так же, как и вечером 14 апреля, сообщает Telegram-канал «Дептранс Краснодара».

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