Маршрутка с пассажирами перевернулась в Геленджике, пострадали 6 человек

ДТП произошло 31 марта около 17:40 на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.

По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota не уступил дорогу маршрутке с пассажирами, в результате чего она опрокинулась на бок.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, муниципальной службы спасения.

В маршрутке было девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Все шестеро пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

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