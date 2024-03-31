Маршрутка с пассажирами перевернулась в Геленджике, пострадали 6 человек
Происшествия
31.03.2024 19:00
ДТП произошло 31 марта около 17:40 на пересечении улиц Грибоедова и Ульяновской.
По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota не уступил дорогу маршрутке с пассажирами, в результате чего она опрокинулась на бок.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, муниципальной службы спасения.
В маршрутке было девять пассажиров, шесть из них получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
Все шестеро пострадавших доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
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