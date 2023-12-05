Маршрутка и бензовоз столкнулись на трассе в Краснодарском крае, есть погибшие

Смертельная авария произошла вечером 5 декабря на 65 км автодороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на трассе столкнулись маршрутка с пассажирами и бензовоз. Столкнувшиеся автомобили перегородили проезд на дороге.

Предварительно, в результате ДТП погибли трое человек и еще семеро пострадали. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики скорой помощи, пишет газета «Заря Кубани».

Официальной информации о ДТП в Славянском районе пока не поступало. Подробности уточняются.

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