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Иномарка сбила насмерть пенсионерку, переходившую трассу в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-sbila-nasmert-pensionerku-perehodivshuyu-trassu-v-krasnodarskom-krae
Иномарка сбила насмерть пенсионерку, переходившую трассу в Краснодарском крае
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 4 декабря около 20:00 на 44-м километре трассы Новороссийск — Керчь в Красноармейском районе.

По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля марки Toyota Corolla сбил 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. На верхней одежде пенсионерки отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате аварии женщина от полученных травм погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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