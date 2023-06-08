Маршрут троллейбуса № 4 в Краснодаре с 10 июня продлят до Немецкой деревни

Сейчас троллейбусы № 9 курсируют между вокзалом «Краснодар-1» и улицей Круговой в Славянском микрорайоне.

С 10 июня маршрут троллейбуса продлят на Западный обход — до улицы Венецианской в Немецкой деревне. Первый рейс по новому маршруту отправится в 7:00. Число машин на линии увеличат в два раза — с 9 до 18.

Все троллейбусы № 4 имеют увеличенный запас автономного хода. Строить контактные сети на Западном обходе для продления маршрута не потребовалось. Машины оснащены кондиционерами и несколькими камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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