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Маршрут троллейбуса № 4 в Краснодаре с 10 июня продлят до Немецкой деревни

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-trollejbusa-4-v-krasnodare-s-10-iyunya-prodlyat-do-nemetskoj-derevni
Маршрут троллейбуса № 4 в Краснодаре с 10 июня продлят до Немецкой деревни
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас троллейбусы № 9 курсируют между вокзалом «Краснодар-1» и улицей Круговой в Славянском микрорайоне.

С 10 июня маршрут троллейбуса продлят на Западный обход — до улицы Венецианской в Немецкой деревне. Первый рейс по новому маршруту отправится в 7:00. Число машин на линии увеличат в два раза — с 9 до 18.

Все троллейбусы № 4 имеют увеличенный запас автономного хода. Строить контактные сети на Западном обходе для продления маршрута не потребовалось. Машины оснащены кондиционерами и несколькими камерами видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с 1 июня запустили новый автобус в поселок Южный. На маршруте № 196 будет работать автобус ПАЗ общей вместимостью 53 места. Из Краснодара он будет отправляться ежедневно в 7:15, 11:00, 17:00 и 20:30.

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