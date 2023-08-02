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Маршрут к озеру Кардывач временно закроют для туристов в Кавказском заповеднике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-k-ozeru-kardyvach-vremenno-zakroyut-dlya-turistov-v-kavkazskom-zapovednike
Маршрут к озеру Кардывач временно закроют для туристов в Кавказском заповеднике
Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

Путь к популярной достопримечательности биосферного заповедника перекрыли из-за проведения плановых работ.

Доступ путешественников сюда будет закрыт с 5 по 7 августа. Оформление пропусков будет прекращено со 2 по 8 августа.

Туристов просят перенести дату похода. Если это невозможно, то средства за пропуск вернут. Для этого нужно позвонить по телефону +7 (988) 150-01-02. Помимо этого, можно написать на электронную почту 150002@mail.ru, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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