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Маршрут до озера Безмоловия готов к открытию в Кавказском биосферном заповеднике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-do-ozera-bezmoloviya-gotov-k-otkrytiyu-v-kavkazskom-biosfernom-zapovednike
Маршрут до озера Безмоловия готов к открытию в Кавказском биосферном заповеднике
Фото kavkazzapoved.ru

Инспектирование маршрута специалистами заповедника уже завершилось.

На туристической трассе проверили тропы на проходимость, безопасность и доступность, а также на наличие маркировок, отсутствие снежников на пути, кроме того, проинспектирована готовность стоянок принять гостей с рюкзаками и палатками. Сотрудники Кавказского заповедника предупредили, что меры безопасности и правильная экипировка все еще необходимы.

Ключевое место маршрута № 12 — озеро Безмолвия или Большое Имеретинское. Это озеро площадью 190 тыс. кв. м, имеющее форму капли, а также окруженное крутыми скалами, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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