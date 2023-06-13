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И. о. директора Сочинского нацпарка назначен руководитель Кавказского заповедника Сергей Шевелев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/i-o-direktora-sochinskogo-natsparka-naznachen-rukovoditel-kavkazskogo-zapovednika-sergej-shevelev
И. о. директора Сочинского нацпарка назначен руководитель Кавказского заповедника Сергей Шевелев
Фото пресс-службы Минприроды РФ

Об этом стало известно 13 июня. Шевелев будет исполнять обязанности директора Сочинского национального парка, но при этом останется руководителем Кавказского заповедника.

«Кавказский заповедник граничит с Сочинским национальным парком, поэтому совмещение руководящих должностей может поспособствовать реализации единой государственной политики на заповедных территориях Краснодарского края», — сообщает пресс-служба Минприроды России.

В Кавказском заповеднике Сергей Шевелев работает с 1983 года. Возглавил его он в 2002 году. Шевелев обладает наградами «Заслуженный эколог РФ», «Заслуженный лесовод Кубани», «Заслуженный эколог Республики Адыгея», «Заслуженный лесовод Карачаево-Черкесской Республики», Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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