И. о. директора Сочинского нацпарка назначен руководитель Кавказского заповедника Сергей Шевелев

Об этом стало известно 13 июня. Шевелев будет исполнять обязанности директора Сочинского национального парка, но при этом останется руководителем Кавказского заповедника.

«Кавказский заповедник граничит с Сочинским национальным парком, поэтому совмещение руководящих должностей может поспособствовать реализации единой государственной политики на заповедных территориях Краснодарского края», — сообщает пресс-служба Минприроды России.

В Кавказском заповеднике Сергей Шевелев работает с 1983 года. Возглавил его он в 2002 году. Шевелев обладает наградами «Заслуженный эколог РФ», «Заслуженный лесовод Кубани», «Заслуженный эколог Республики Адыгея», «Заслуженный лесовод Карачаево-Черкесской Республики», Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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