Сотрудники нацпарка Сочи установили памятную доску на перевале горы Аишхо

На этом перевале летом 1942 года бойцы 20-й Горнострелковой дивизии преградили путь фашистам, которые прорывались в сторону Черноморского побережья.

Также на перевале горы Аишхо держала оборону четвертая рота 174 горно-стрелкового полка дивизии.

Туристы в 2001 году на реке Мзымта нашли записку в футляре, в которой было написано: «Мы погибли здесь от адского холода и натиска врага». Специалисты установили, что записку написали в 40-х годах прошлого века. Копия этой записки и изображена на памятной доске, открытой в честь Дня Победы.

Сейчас на маршруте «К перевалу горы Аишхо» Сочинского национального парка установлен военный обелиск с памятными надписями, которые посвящены героям Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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