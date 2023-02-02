Маршрут Большой кубанской тропы скорректировали специалисты РГО
Благодаря корректировкам на новом участке от Кабардинки до Голубой Бухты будет больше обзорных точек.
Первый план пути проложили через кедровую рощу в Кабардинке, но маршрут пришлось вести в обход, так как роща — особо охраняемая территория. С нового маршрута видно Маркотхский хребет, Геленджикскую бухту и прибрежную полосу Черного моря.
«После разработки нитки маршрута и ее инспекционного обследования мы согласовываем трассу с собственниками рекреационных ресурсов либо органами государственного надзора. Если согласие получить не удается — корректируем его. Так произошло на участке Большой кубанской тропы от Кабардинки до Голубой Бухты», — рассказал член комиссии по развитию туризма Краснодарского регионального отделения РГО Юрий Коваленко.
Большая кубанская тропа объединит существующие туристические трассы. Она будет включать в себя объекты «Золотого кольца Боспорского царства», сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.
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