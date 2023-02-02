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Маршрут Большой кубанской тропы скорректировали специалисты РГО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-bolshoj-kubanskoj-tropy-skorrektirovali-spetsialisty-rgo
Маршрут Большой кубанской тропы скорректировали специалисты РГО
Юрий Коваленко — один из авторов проекта Большой кубанской тропы. Фото Северского отделения РГО

Благодаря корректировкам на новом участке от Кабардинки до Голубой Бухты будет больше обзорных точек.

Первый план пути проложили через кедровую рощу в Кабардинке, но маршрут пришлось вести в обход, так как роща — особо охраняемая территория. С нового маршрута видно Маркотхский хребет, Геленджикскую бухту и прибрежную полосу Черного моря.

«После разработки нитки маршрута и ее инспекционного обследования мы согласовываем трассу с собственниками рекреационных ресурсов либо органами государственного надзора. Если согласие получить не удается — корректируем его. Так произошло на участке Большой кубанской тропы от Кабардинки до Голубой Бухты», — рассказал член комиссии по развитию туризма Краснодарского регионального отделения РГО Юрий Коваленко.

Большая кубанская тропа объединит существующие туристические трассы. Она будет включать в себя объекты «Золотого кольца Боспорского царства», сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

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