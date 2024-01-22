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Маршрут автобуса № 96 в Краснодаре изменился из-за упавшей опоры

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-avtobusa-96-v-krasnodare-izmenilsya-iz-za-upavshej-opory
Маршрут автобуса № 96 в Краснодаре изменился из-за упавшей опоры
Фото из соцсетей

Это произошло днем 22 января. Опора упала в районе улицы Пригородной на севере города.

Из-за инцидента временно изменили маршрут автобуса №96 на участке улицы Российской в обоих направлениях. В сторону психиатрической больницы автобус двигается по маршруту: Российская — Тенистая — 1-го Мая, в сторону Центрального колхозного рынка — через улицы Беговая — бульвар Строителей — Тенистая — Российская.

Пассажиров автобуса № 96 просят быть внимательней и учитывать временные изменения при планировании поездок, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 16:57 стало известно, что движение общественного транспорта на улице Российской восстановили по обычному маршруту.

Читайте также: схему движения автобусов № 58, 161А и 189А изменили с 20 января. В мэрии Краснодара уверены, что это позволит улучшить транспортное сообщение для жителей хутора Ленина и поселка Березового.

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