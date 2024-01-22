Маршрут автобуса № 96 в Краснодаре изменился из-за упавшей опоры

Это произошло днем 22 января. Опора упала в районе улицы Пригородной на севере города.

Из-за инцидента временно изменили маршрут автобуса №96 на участке улицы Российской в обоих направлениях. В сторону психиатрической больницы автобус двигается по маршруту: Российская — Тенистая — 1-го Мая, в сторону Центрального колхозного рынка — через улицы Беговая — бульвар Строителей — Тенистая — Российская.

Пассажиров автобуса № 96 просят быть внимательней и учитывать временные изменения при планировании поездок, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 16:57 стало известно, что движение общественного транспорта на улице Российской восстановили по обычному маршруту.

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