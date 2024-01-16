Движение трех автобусных маршрутов изменят в Краснодаре

Схема движения автобусов № 58, 161А и 189А изменится с 20 января. В мэрии Краснодара уверены, что это позволит улучить транспортное сообщение для жителей хутора Ленина и поселка Березового.

Так, в хуторе Ленина в маршруты автобусов включат участок улицы Мичурина к базе отдыха «Лесная сказка». Также жители коттеджного поселка «Зеленая Роща» смогут возить своих детей на общественном транспорте к школе № 61 и детскому саду № 111.

Теперь автобус № 58 при движении в сторону Комсомольского будет ездить по улице Уральской, а в обратном направлении — по Новороссийской. Участок маршрута на улицах Селезнева и Волжской полностью исключат.

Автобусы № 161А в обоих направлениях будут проезжать через улицы Вольную, Раздольную, Наримановскую, Тупиковую, Молодежную, Бригадную и Обрезную.

Автобусы № 189А начнут двигаться по улицам Вольной, Раздольной, Бригадной, Мичурина с конечной остановкой на базе отдыха «Лесная сказка».

Пассажиров вышеуказанных автобусов просят быть внимательней и учитывать изменения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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