Маршрут автобуса № 87 в Сочи продлят до Верхнепластунского кладбища

Схема движения автобуса № 87 «Улица Леселидзе, 48 — к/т «Аэлита» — улица Бытха» изменится с 18 января.

Транспорт будет следовать до Верхнепластунского кладбища на улице Леселидзе. Отмечается, что стоимость проезда (32 рубля) не изменится. Также продолжат действовать льготы. Автобус будет отправляться один раз в час, при стабильном пассажиропотоке интервал сократят.

Расписание и движение маршрутов общественного транспорта можно уточнить на сайте и в бесплатном мобильном приложении «Транспорт. Сочи», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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