Маршрут автобуса № 87 в Сочи продлят до Верхнепластунского кладбища
Общество
17.01.2023 10:48
Схема движения автобуса № 87 «Улица Леселидзе, 48 — к/т «Аэлита» — улица Бытха» изменится с 18 января.
Транспорт будет следовать до Верхнепластунского кладбища на улице Леселидзе. Отмечается, что стоимость проезда (32 рубля) не изменится. Также продолжат действовать льготы. Автобус будет отправляться один раз в час, при стабильном пассажиропотоке интервал сократят.
Расписание и движение маршрутов общественного транспорта можно уточнить на сайте и в бесплатном мобильном приложении «Транспорт. Сочи», сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: в Анапе на городские маршруты выйдут 300 новых автобусов.
Популярные новости
- Подорожание проезда в Краснодаре: где, на сколько и почему?
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В горах Сочи ожидается сход лавин
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском