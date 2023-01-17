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Маршрут автобуса № 87 в Сочи продлят до Верхнепластунского кладбища

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/marshrut-avtobusa-87-v-sochi-prodlyat-do-verhneplastunskogo-kladbishha
Маршрут автобуса № 87 в Сочи продлят до Верхнепластунского кладбища
Фото пресс-службы администрации Сочи

Схема движения автобуса № 87 «Улица Леселидзе, 48 — к/т «Аэлита» — улица Бытха» изменится с 18 января.

Транспорт будет следовать до Верхнепластунского кладбища на улице Леселидзе. Отмечается, что стоимость проезда (32 рубля) не изменится. Также продолжат действовать льготы. Автобус будет отправляться один раз в час, при стабильном пассажиропотоке интервал сократят.

Расписание и движение маршрутов общественного транспорта можно уточнить на сайте и в бесплатном мобильном приложении «Транспорт. Сочи», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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