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Маркировать продаваемую вредную еду предложили в Правительстве России

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/markirovku-vrednoj-edy-predlozhili-vvesti-v-rossii
Маркировать продаваемую вредную еду предложили в Правительстве России
Фото Fotorech, pixabay.com

Кабмин рассматривает вопрос о введении маркировки еды с превышением калорийных и вредных ингредиентов установленной законодательством нормы.

По итогам заседания вице-премьер Татьяны Голиковой сформировала поручения. Так, на лицевой стороне упаковки могут ввести особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает норму.

Согласно рекомендациям ВОЗ, к вредным продуктам могут отнести такие мясные товары, как ветчина, бекон, сосиски, которые приготовили при помощи соления, ферментации, вяления, копчения или других процессов, улучшающий вкус и сохранность. Также в этот список могут попасть сладкие газировки, энергетические напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров, например, жареное, приготовленное во фритюре, сладкое, выпечку. В эту категорию входят гамбургеры, картошка фри, а также все мясо, которое приготовили на гриле или на костре.

Кроме того, рассматривается вопрос о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний, в котором находятся туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ, рак и другие болезни, пишут «Известия».

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