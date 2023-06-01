Маркировка безалкогольных напитков станет обязательной в РФ

Правительство РФ 1 июня утвердило решение о поэтапном введении обязательной маркировки безалкогольных напитков.

Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, регистрация производителей безалкогольных напитков в системе маркировки начнется с 1 сентября.

Коды маркировки в обязательном порядке должны будут наноситься на безалкогольные напитки в стекле и полимерной упаковке с 1 декабря текущего года. Исключения составят только соки, нектары, растительное молоко и компоты. С 1 марта 2024 года обязательной маркировке будут подлежать все виды безалкогольных напитков в банке, в том числе алюминиевой. И, наконец, с 1 июня обязательную маркировку распространят на соки, нектары, растительное молоко, компоты во всех видах упаковки, а также прочие безалкогольные напитки.

Маркировкой займется Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки «Честный знак»).

Читайте также: эксперимент по онлайн-продаже российского вина одобрило Правительство РФ.